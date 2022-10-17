Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели". Зірка після 24 лютого поїхала до Голландії, де перебуває і зараз. А днями Слава вирішила пожартувати з своєї екс-партнерки Вікторії Сміюхи, з якою скандалили після розвалу групи. Не забуває Слава і про Інстаграм, де цього разу вирішила виправдатись за свій повіт.

"Може я збожеволіла? Чому ні? Я не хотіла їхати з своєї улюбленої країни, де в мене було все, навіть більше, ніж. хотіла їхати і обосралась , коли почалася війна, не менше, ніж ви всі ... Але знає) я заробила за 15 років (Ртом), щоб мої діти зараз не чули сирен. що я вдячна, навіть, коли несу нісенітницю кривди, але ми всі працювали. Я це визнаю. Я пропустила всі дні народження батьків, чоловіка, дітей і навіть смерть батька - тому що працювала, орала, як тато Карло", - написала Слава.

Нагадаємо, Камінська за кордоном розповіла, як хотіла стати утримачем.

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