Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы". Звезда после 24 февраля уехала в Голландию, где находится и сейчас. А на днях Слава решила подшутить над своей экс-партнершей Викторией Смеюхой, с которой скандалили после развала группы. Не забывает Слава и об Инстаграм, где в этот раз решила оправдаться за свой уезд.

"Может я сошла с ума? Почему нет ? Я не хотела уезжать из своей любимой страны , где у меня было все , даже более , чем. Но я повторюсь ( пусть и звучит, как оправдание) и к сожалению этого требует социум. Я не хотела уезжать и обосралась , когда началась война, не меньше, чем вы все . Но знает) я заработала за 15 лет (Ртом), чтобы мои дети сейчас не слышали сирен. Да - я заработала благодаря Никитину и Вике , и огромной команде , за что я благодарна , даже , когда несу чушь обиженки , но мы все работали . Я это признаю . Я пропустила все дни рождения родителей , мужа , детей и даже смерть отца - потому что работала, пахала , как папа Карло", - написала Слава.

Напомним, Каминская за границей рассказала, как хотела стать содержанкой

А еще Politeka сообщала, что Каминская показала закулисье съемок украиноязычного клипа и довела до мурашек

Также Politeka писала, что в сеть слили кадры с молодой Каминской до "НеАнгелов" и сольной карьеры