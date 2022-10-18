Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". А останнім часом зірка займається харчуванням у школах, розробляючи меню. І цього разу Клопотенко вирішив розповісти, як займається розробкою меню для дітей у бомбосховищах. Про це Євген написав у своєму Інстаграмі.

Як і чим нагодувати дитину в бомбосховищі – новий фокус шкільного харчування. Це важливо, тому що їжа дасть відчуття комфорту та затишку дитині. Це по-перше. По-друге, це питання здоров'я. Діти мають і так багато стресу, неприпустимо, щоб вони страждали ще й тому, що голодні.

Тому вирішуємо, як забезпечити харчування у тих школах, де зараз немає можливості готувати. І що готувати кухарям, як чинити у моменти повітряних тривог і що робити, щоб у дітей у будь-якому випадку була їжа. Здорова смачна їжа, яка подбає про душу та організм", - написав Клопотенко у своєму блозі.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко порадив, що кожен із нас може зробити для України.

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