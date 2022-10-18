Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". А в последнее время звезда занимается питанием в школах, разрабатывая меню. И в этот раз Клопотенко решил рассказать, как занимается разработкой меню для детей в бомбоубежищах. Об этом Евгений написал в своем Инстаграм.

"Как и чем накормить ребенка в бомбоубежище – новый фокус школьного питания. Это важно, потому что еда даст ощущение комфорта и уюта ребенку. Это во-первых. Во-вторых, это вопрос здоровья. Дети имеют и так много стресса, недопустимо, чтобы они страдали еще и потому, что голодны.

Поэтому решаем, как обеспечить питание в тех школах, где нет сейчас возможности готовить. И что готовить поварам, как поступать в моменты воздушных тревог и что делать, чтобы у детей в любом случае была еда. Здоровая вкусная еда, которая позаботится о душе и организме", - написал Клопотенко в своем блоге.

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