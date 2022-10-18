Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, на якому показала себе з Позитивом (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа.

Кілька днів тому Анна та Олексій презентували шанувальникам дуетний трек українською мовою, який уже встиг стати народним хітом. Тепер артистка виклала у мікроблозі коротке відео, на якому показала себе з Позитивом зараз і 11 років тому.

"Це ми з Позитивом робимо спільний трек", - підписала Трінчер кадр, на якому знята під час роботи з Олексієм.

"А це я 11 років назад на його фан-зустрічі", - підписала Аня другий кадр, на якому вона ще зовсім маленька, а Позитив юний.

Користувачі відразу почали коментувати публікацію Трінчер: "Круто", "Аня, яка не уявляла, що напише з Позитивом спільну пісню", "Мрії збуваються, якщо прикладати багато зусиль. І ти нам це показала", "Яка мила, така гарненька, така крихітна була. Я рада, що ти дійшла до мрії, і я рада, що я стала твоєю фанаткою", "Молодці! Чекаю сольні пісні", "Клас".

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