Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором показала себя с Позитивом (Алексей Завгородный), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа.

Несколько дней назад Анна и Алексей представили поклонникам дуэтный трек на украинском языке, который уже успел стать народным хитом. Теперь артистка выложила в микроблоге короткое видео, на котором показала себя с Позитивом сейчас и 11 лет назад.

"Это мы с Позитивом делаем общий трек", - подписала Тринчер кадр, на котором запечатлена во время работы с Алексеем.

"А это я 11 лет назад на его фан-встрече", - подписала Аня второй кадр, на котором она еще совсем маленькая, а Позитив юный.

Пользователи тут же принялись комментировать публикацию Тринчер: "Круто", "Аня, которая не представляла, что напишет с Позитивом общую песню", "Мечты сбываются, если прикладывать много усилий. И ты нам это показала", "Какая милая, такая хорошенькая, такая крошечная была. Я рада, что ты дошла до мечты, и я рада что я стала твоей фанаткой", "Молодцы! Жду сольные песни", "Класс".

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