Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, вона зараз почала займатися ще активніше своєю косметикою, одягом та телевізійним проектом. Також Кім встигає відвідати модні покази і нещодавно хвалилася образом Мерилін Монро.

Цього разу Кім Кардаш'ян, яка пофарбувалась у блондинку заради привернення уваги, постала у нетиповому для себе діловому стилі. У чорному топі, із зав'язаними локонами та без яскравого макіяжу Кім змогла здивувати фанатів.

"Запис системи 🎙️ Вийшла нова серія" - висловилася Кім.

«Слухаю це на моєму шляху до вас! ❤️; Дуже добре 🔥; добре, вона трудиться; така гарна мем; Вона може бути серйозною, вау😍; 😍в наявності; Великий шанувальник; Приголомшливо 😍; вона сильно змінюється; навіщо все це» - пишуть у мережі фанати.

Однак не забуває модель про провокаційні кадри, які підтримують її популярність. Нещодавно Кім також для зйомки вона обрала досить незвичайну сукню чорного кольору з ременів.

"Коли я не змогла потрапити на шоу balenciaga, @demna надіслав шоу мені" - висловилася Кім.

Нагадаємо, "Вечір був особливим": Онуфрійчук із "Танців з зірками" у розкішній сукні вийшов у світ із чоловіком-мільйонером.

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