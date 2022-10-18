Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, она сейчас начала заниматься еще активнее своей косметикой, одеждой и телевизионным проектом. Также Ким успевает посетить модные показы и недавно хвасталась образом Мэрилин Монро.

В этот раз Ким Кардашьян, которая выкрасилась в блондинку ради привлечения внимания, предстала в нетипичном для себя деловом стиле. В черном топе, с завязанными локонами и без яркого макияжа Ким смогла удивить фанатов.

«Запись системы 🎙️Вышла новая серия» - высказалась Ким.

«Слушаю это на моем пути к вам! ❤️; Ооочень хорошо 🔥; хорошо, она трудится; такая красивая мэм; Она может быть серьезной, вау😍; 😍в наличии; Большой поклонник; Потрясающе 😍; она сильно меняется; ради чего все это» - пишут в сети фанаты.

Однако не забывает модель о провокационных кадрах, которые поддерживают ее популярность. Недавно Ким также для съемки она выбрала довольно необычное платье черного цвета из одних ремней.

«Когда я не смогла попасть на шоу balenciaga, @demna прислал шоу мне» - высказалась Ким.

Напомним, "Вечер был особенным": Онуфрийчук из "Танців з зірками" в роскошном платье вышла в свет с мужем-миллионером.

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Богдан в укороченных джинсах выгуляла осенний лук: фото.

Также Politeka писала, что "Надя поддержала": экс-жена Потапа Горовая показала закулисье нового проекта, видео.