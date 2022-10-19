Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала відомою завдяки роботі на Новому каналі. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Леся і про свій блог у ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Нікітюк вирішила відповісти на вічне запитання.

"Часто питають, коли вийду заміж", - написала Леся.

Зірка додала популярний звук, відповідаючи на запитання, тим самим насмішивши українців.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Коли Притула розлучиться", "Я на всіх сімейних застіллях", "Що знав, те й дізнався", "У мене теж постійно запитують", "Коли знайде гідного", "А чуваку з Шумська і не снилося, що він стане легендою через звук", "Навіщо такій красивій жінці те заміжжя - пошкодуй себе, сонечко", "Коли СТБ погодить гонорар", "Всі пробують, хвалять, але заміж ніхто не бере", "Плов: зайшов у коментарі, знаючи що перший коментар про Притулі".

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