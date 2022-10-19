Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, ставшая известной благодаря работе на Новом канале. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся и о своем блоге в ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Никитюк решила ответить на вечный вопрос.

"Часто спрашивают, когда выйду замуж", - написала Леся.

Звезда добавила популярный звук, отвечая на вопрос, тем самым насмешив украинцев.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Когда Притула разведется", "Я на всех семейных застольях", "Что знал, то и узнал", "У меня тоже постоянно спрашивают", "Когда найдет достойного", "А чуваку из Шумска и не снилось, что он станет легендой через звук", "Зачем такой красивой женщине то замужество - пожалей себя, солнышко", "Когда СТБ согласует гонорар", "Все пробуют, хвалят, но замуж никто не берет", "Плов: зашел в комменты, зная что первый комментарий о Притуле".

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