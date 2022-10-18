Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки шоу "Одного разу під Полтавою" та є зіркою "Квартал 95". Знаменитість одружений з Вікторією, яка займалася професійно танцями. Пара має доньку Лізу, яка цього року пішла до другого класу. Не забуває Вікторія про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Вікторія поділилася кадрами, де Ліза веселилася перед походом на уроки, адже лунала повітряна тривога.

"Головне, це правильний настрій)))

Знову після тривоги до школи)))", - написала Вікторія під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так, діти дуже радіють, що треба йти до школи. Спілкування дуже не вистачає", "Практично скопіювала ту дівчинку, позитивчик", "Лізуля молодець", "Вся в тата", "І в кого вона така...", "Дай боже їм дитинство, таке, як у нас було".

Нагадаємо, дочка зірки "Квартал 95" Ткача вразила акробатичними здібностями .

А ще Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила кадром з донькою, що підросла.

Також Politeka писала, що дружина Ткача із "Квартал 95" показала, як відривається маленька Ліза перед школою, приголомшивши недитячими рухами.



