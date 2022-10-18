Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря шоу "Одного разу під Полтавою" и является звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на Виктории, которая занималась профессионально танцами. У пары есть дочь Лиза, которая в этом году пошла во второй класс. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Виктория поделилась кадрами, где Лиза веселилась перед походом на уроки, ведь звучала воздушная тревога.
"Главное , это правильное настроение )))
Опять после тревоги в школу)))", - написала Виктория под публикацией.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Да, дети очень радуются, что нужно идти в школу. Общения очень не хватает", "Практически скопировала ту девочку, позитивчик", "Лизуля молодец", "Вся в папу", "И в кого она такая...", "Дай боже им детство, такое как у нас было".
Напомним, дочь звезды "Квартал 95" Ткача впечатлила акробатическими способностями
А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадром с подросшей дочкой
Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" показала, как отрывается маленькая Лиза перед школой, ошарашив недетскими движениями