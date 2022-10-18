Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря шоу "Одного разу під Полтавою" и является звездой "Квартал 95". Знаменитость женат на Виктории, которая занималась профессионально танцами. У пары есть дочь Лиза, которая в этом году пошла во второй класс. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Виктория поделилась кадрами, где Лиза веселилась перед походом на уроки, ведь звучала воздушная тревога.

"Главное , это правильное настроение )))

Опять после тревоги в школу)))", - написала Виктория под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да, дети очень радуются, что нужно идти в школу. Общения очень не хватает", "Практически скопировала ту девочку, позитивчик", "Лизуля молодец", "Вся в папу", "И в кого она такая...", "Дай боже им детство, такое как у нас было".

Напомним, дочь звезды "Квартал 95" Ткача впечатлила акробатическими способностями

А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадром с подросшей дочкой

Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" показала, как отрывается маленькая Лиза перед школой, ошарашив недетскими движениями



