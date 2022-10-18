Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели". Зірка від початку війни перебуває у Нідерландах, куди забрала своїх дітей. А останнім часом Слава почала публікувати доволі дивні заяви. Цього разу не став винятком, адже Камінська опублікувала нове звернення до свого Інстаграма.

"А ще все дно, крім дна. Камінська збожеволіла, має право, як і кожен з нас) Ми всі в одному місці (я вибачаюсь) Війна!!! Вона нікого не пощадила!!!! співачка недоспівачка, ну чи провідниця, навіть якщо їй трохи за 30", - написала зірка в публікації.

Фанати поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:

"Не кожен чоловік гідний називатися чоловіком! Тим більше колишній. Це ми добре зараз зрозуміли. А якщо колишній чоловік у сьогоднішній ситуації живе переживаннями нехай і колишньої дружини то він чоловік.. а не як усі зараз перевзулися і можуть лише прикриватися дітьми та родиною" , "Обожа, так і є. З кожним словом погоджується", "Немає ніякого сенсу в тексті".

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