Каминская из "НеАнгелов" решила повеселила публику новым способом, но нарвалась на критику.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы", а сейчас начала сольную карьеру. Ради популярности Каминская постоянно скандалит в сети, всячески привлекает внимание и нередко пытается возвыситься за счет попыток пристыдить по любому поводу экс-коллегу Викторию Смеюху.

В этот раз Каминская прифотошопила себя к фото и наложила новую песню Алексея Завгороднего и Анны Тринчер.

«В дурдоме выпускной 🤣 Заберите у Каминской телефон ☎️» - написала Каминская, чтобы привлечь больше внимания.

В сети сразу отреагировали довольно по-разному: «Отписываюсь; Похода трава хорошая очень; Наверное, завидует, потому что в самой песне 💩. Потому и цепляется к другим исполнителям, это низко с вашей стороны. А песня хороша; Безумная; Занялась бы делом каким полезным; Песня шикарная!!!! Не завидуйте; у вас точно не все в порядке».

После 15 лет группа распалась, после чего бывшие солистки устроили публичный конфликт. И хоть после полномасштабного вторжения звезд хватило на немного, чтобы не устраивать конфликты, но они, как можно увидеть, не прекратились. Так, Слава в своем Инстаграм решила подшутить над экс-коллегой, опубликовав ее последнее фото.

"И не пытай мене быть или не быть", - написала Слава.

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