Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы". Звезда с начала войны находится в Нидерландах, куда забрала своих детей. А в последнее время Слава начала публиковать довольно странные заявления. Этот раз не стал исключением, ведь Каминская опубликовала новое обращение в своем Инстаграм.

"А ещё всё дно , кроме дна. Каминская сошла с ума , имеет право , как и каждый из нас ) Мы все в одном месте (я извиняюсь) Война !!! Она никого не пощадила !!!! Кто бы ты ни был ) певица недопевица , ну или проводница, даже если ей немного за 30", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Не каждый муж достоин называться мужем! Тем более бывший. Это мы хорошо сейчас поняли. А если бывший муж в сегодняшней ситуации живет переживаниями пусть и бывшей жены то он мужчина.. а не как все сейчас переобулись и могут только прикрываться детьми и семьей", "Обожа, так и есть. С каждым словом соглаасна", "Нет никакого смысла в тексте".

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