Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист і автор жартів "Квартал 95". А кілька років тому Еллерт вирішив піти на шоу "Холостячка", де головним героєм була Ксенія Мішина. Гумористу вдалося перемогти після чого пара зустрічалася довгий час, але зрештою не змогла побудувати щасливі стосунки.

Вже після початку повномасштабного вторгнення Ксенія та Олександр знову опинилися разом на Буковелі. А трохи згодом Еллерт поїхав до США, де перебуває і зараз, через що його часто хейтять українці.

Не забуває Олександр і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.

"Поговоримо? Запитуйте", - написав Еллерт.

"Як справи у Елі", - запитав один із фанатів.

"Вчиться малювати стрілки", - написав Олександр і показав стоп-кадр дочки, яка займалася своїм оком.

"Чи надходять тобі в Америці пропозиції провести весілля чи іншу урочистість?", - запитав ще один фанат.

"Якщо у вас планується, то давайте зробимо не так, як тут. Бо тут десь івент-індустрія застрягла, напевно, у 97-му році. Ця індустрія, яка для україномовних та для українців, які спілкуються південноукраїнською мовою. Але я, напевно, буду першим, хто все це змінить", - сказав Еллерт.

Нагадаємо, Еллерт із "Холостячки" заінтригував новим проектом і звернувся до українців.

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт розгнівав українців новим фото зі США.

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