Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который победил на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. А недавно звезда уехал из Украины и находится в Калифорнии, США. Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда опубликовал новое фото на фоне американского и украинского флагов.

"Почти 800 азовцев все еще находятся в плену!

Пару дней назад мне прислали фото ребят, которые сейчас в плену. Прислали их жены с просьбой выставить, чтобы о них не забывали и вопрос их освобождения был постоянно в пространстве, на слуху", - написал Эллерт.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Дезертир модница. Правило двух стен при тревогах не забывай там в Калифорнии", "Не понимаю, почему "Запрет выезда из Украины мужчин" охватывает только тех, кто не может проплатить себе выезд из страны", "Почему не в Украине, Александр?".

Напомним, оккупанты опасаются, что за НАТО пойдут воевать Шварценеггер и Сталлоне, Эллерт насмешил перехватом

А еще Politeka писала, что Победитель "Холостячки" Эллерт после побега в США засветился со звездой "Женского квартала"

Также Politeka сообщала, что сбежавший за границу победитель "Холостячки" Эллерт снова нарвался на критику



