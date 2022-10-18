Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист и автор шуток "Квартал 95". А несколько лет назад Эллерт решил пойти на шоу "Холостячка", где главным героем была Ксения Мишина. Юмористу удалось победить после чего пара встречалась долгое время, но в конечном итоге не смогла построить счастливые отношения.

Уже после начала полномасштабного вторжения Ксения и Александр снова оказались вместе на Буковели. А чуть позже Эллерт уехал в США, где находится и сейчас, из-за чего его часто хейтят украинцы.

Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил поговорить с фанатами.

"Поговорим? Спрашивайте", - написал Эллерт.

"Как дела у Эли", - спросил один из фанатов.

"Учится рисовать стрелки", - написал Александр и показал стоп-кадр дочери, которая занималась своим глазом.

"Поступают ли тебе в Америке предложения провести свадьбу или другое торжество?", - спросил еще один фанат.

"Если у вас планируется, то давайте сделаем не так, как здесь. Потому что тут где-то ивент-индустрия застряла, наверное, в 97-м году. Эта индустрия, которая для украиноязычных и для украинцев, которые общаются на южноукраинском языке. Но я наверное буду первым, кто все это изменит", - сказал Эллерт.

Напомним, Эллерт из "Холостячки" заинтриговал новым проектом и обратился к украинцам

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