Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою" у стартовому сезоні, почала активніше висловлюватися про те, що відбувається у її житті. Цього разу Ксенія торкнулася теми обстрілів та ракетних ударів з боку росіян.

«Немає такого дня, щоб вони не тероризували нас. Сьогодні ще один день, коли від новин стає не по собі.

Поки що така ситуація в нашій країні, я все одно займаюся своєю красою. Приїхала до клініки краси» - висловилася Мишина про свої останні будні.

Як можна помітити, незважаючи на залякування з боку окупантів, артистка продовжує розвиватись далі.

Раніше на своїй сторінці у Instagram зірка розмістила потужну посаду на честь Дня захисників та захисниць України.

"Коли думала, як привітати наших захисників, то зрозуміла одну річ. Потрібно показати те, за що вони воюють і віддають життя та сили. Моє відео якраз про це 😌 Бачите усмішку? Бачите життя, яке продовжується в Україні? щасливий незважаючи на все? Все робиться заради цього і все це завдяки нашим воїнам 💔", - пише Ксенія Мішина.

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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