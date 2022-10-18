Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер шеф". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Ольга зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України. Разом із Мартиновською працює і Володимир Ярославський, з яким Ольга також пише книгу про українську кухню.
А зараз парочка готується зробити благодійну вечерю у Нью-Йорку, США. Знаменитості вже приїхали до Америки та активно зайняті підготовкою. На заході також виступить співачка Тіна Кароль.
Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться з фанами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська зробила селфі, показавши Володимира, у якого встигло волосся відрости на голові, адже зірка зазвичай їх голить.
"Тільки хочеться спокійно жити", - написала Ольга на сторіс у своєму блозі.
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