Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер шеф". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины. Вместе с Мартыновской работает и Владимир Ярославский, с которым Ольга также пишет книгу об украинской кухне.

А сейчас парочка готовится сделать благотворительный ужин в Нью-Йорке, США. Знаменитости уже приехали в Америку и активно заняты подготовкой. На мероприятии также выступит украинская певица Тина Кароль.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская сделала селфи, показав Владимира, у которого успели волосы отрасти на голове, ведь звезда обычно их бреет.

"Только хочется спокойно жить", - написала Ольга на сторис в своем блоге.

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