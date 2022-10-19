Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", часто захоплює фанатів стрункою фігурою, молодим виглядом та бездоганними довгими локонами. Нерідко у зірки запитують секрети її краси.

Нещодавно Ксенія чесно зізналася - для результату завжди треба працювати над собою, а вона - далеко не ідеал, їй є над чим працювати. Тому раніше вона ходила на ендосферу, ходить на спеціальний масаж та до косметолога на різні процедури.

«Суцільний кайф – процедура Вогонь та Лід. Дають спеціальну штуку, щоби не пекло, потім наносили масочку з відчуттям холоду» - каже Ксенія.

Також Ксенія торкнулася теми обстрілів та ракетних ударів з боку росіян.

«Немає такого дня, щоб вони не тероризували нас. Сьогодні ще один день, коли від новин стає не по собі.

Поки що така ситуація в нашій країні, я все одно займаюся своєю красою. Приїхала до клініки краси» - висловилася Мишина про свої останні будні.

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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