Відомий український блогерер Олексій Дурнєв, який після повномасштабного вторгнення перейшов на українську мову та почав активно підтримувати країну на інформаційному фронті, отримав пропозицію стати новим героєм романтичного шоу "Холостяк". В інтерв'ю для "Главкома" блогер зізнався, що йому довелося відмовитися.



"Продюсери сказали, що на майданчику потрібно провести щонайменше 50 знімальних днів. Один раз на 10 днів – вихідний. Мій комерційний директор порахував, скільки ми за цей час не зробимо свого контенту, скільки заробимо від моєї участі у "Холостяку", і ми вирішили відмовитися від пропозиції. Мені запропонували вчетверо меншу суму, ніж ми хотіли", – сказав Олексій Дурнєв.

Також знаменитий українець відповів чи зайняте зараз його серце. Як пояснив Дурнєв, зараз його серце вільне і він ні з ким не зустрічається.

Варто зазначити, що телеведуча Даша Астаф'єва та блогер Олексій Дурнєв давно дружать. Під час зйомок одного з епізодів кулінарного шоу "Такі страви" Даша Астаф'єва зазначила, що, на її думку, Олексій Дурнєв був одним із перших знаменитостей, хто після початку повномасштабної війни перейшов українською мовою.

Нагадаємо, що Олексій Дурнєв жорстко звернувся до українців.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.