Известный украинский блогерер Алексей Дурнев, который после полномасштабного вторжения перешел на украинский язык и начал активно поддерживать страну на информационном фронте, получил предложение стать новым героем романтического шоу "Холостяк". В интервью для "Главком" блогер признался, что ему пришлось отказаться.



"Продюсеры сказали, что на площадке нужно провести минимум 50 съемочных дней. Один раз в 10 дней – выходной. Мой коммерческий директор посчитал, сколько мы за это время не сделаем своего контента, сколько заработаем от моего участия в "Холостяке", и мы решили отказаться от предложения. Мне предложили вчетверо меньшую сумму, чем мы хотели", – сказал Алексей Дурнев.

Также знаменитый украинец ответил занято ли сейчас его сердце. Как пояснил Дурнев, сейчас его сердце свободно и он ни с кем не встречается.

Стоит отметить, что телеведущая Даша Астафьева и блоггер Алексей Дурнев давно дружат. Во время съемок одного из эпизодов кулинарного шоу "Такі страви" Даша Астафьева отметила, что, по ее мнению, Алексей Дурнев был одним из первых знаменитостей, кто после начала полномасштабной войны перешел на украинский язык.

Напомним, что Алексей Дурнев жестко обратился к украинцам.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.