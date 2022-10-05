На своїй сторінці в Instagram Дурнєв розмістив емоційний пост, у якому розповів про пошуки зради серед українців.

"Шановні, полювання на відьом оголошується закритим🧙Люди іноді хочуть «зради». Відчути її, посмакувати, обговорити, звеличити власний пріоритет на тлі неправих. І нас за це важко карати, ми ж люди – зовсім неідеальні та з вибриками. Але сьогодні свої бажання потрібно аналізувати та фільтрувати. Чи не нашкоджу я іншим та країні? Чи не зроблю гірше через власні комплекси? Так зване «полювання на відьом» відчувається вже зараз. Люди розділяють одне одного на «добрих» і «поганих» українців. Засуджують", — пише ведучий.

На думку Олексія, після перемоги це відбуватиметься ще сильніше.

"Знайдуться ідіоти, які будуть звинувачувати тих, хто виїхав за кордон та викладав сторіс з іспанських дискотек. Чи навпаки будуть поливати брудом тих, хто був вимушений залишитися в окупації та брати їжу з рук ворога та пристосовуватися до такого життя. Будуть і ті, хто згадає, як у Львові доба у квартирі коштувала три мішечки срібла. Деякі почнуть пошук тих, хто мало донатив чи мало воював. Частка людей, які перейшли на українську, почнуть додовбувати тих, хто ні. Знайдуться й ті, хто засуджуватиме жінок, які розлучилися з чоловіками через відстань та розлуку", — вважає блогер.

Дурнєв наголосив, що, переживши таку велику трагедію разом, ми маємо об’єднатись зрозуміти, що ворог у нас один.

"Ви маєте розуміти: наша перемога та відновлення наших територій у кордонах 1991 року не означає нашу ОСТАТОЧНУ ПЕРЕМОГУ. Поки у нас під боком існує й**анутий сусід з ядерною зброєю в кишені, ми не можемо відчувати себе у спокої. росіяни не полишать спроб нас розхитати та захопити. Всі ці претензії до українців будуть працювати на користь рф. Тож, якщо ви справжній українець, то ви маєте велике серце, вмієте прощати, допомагати і любити. Ви розумієте важливість єдності. Ви не станете цькувати власний народ, бо, погодьтесь, більшість українців максимально гідно показали себе у цій складній ситуації", — наголосив Олексій.

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