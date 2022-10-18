Українська співачка Анна Трінчер, яка менше місяця тому вийшла заміж за блогера Олександра Волошина , розповіла про найдорожчий подарунок, який вони отримали на весілля. Не стала вона нічого приховувати про це і була максимально відвертою в інтерв'ю для програми "Слава+Таня".

Як розповіла блогер та співачка, найдорожчий подарунок молодята отримали від мами Анни Трінчер – це квартира у новобудові. Ціну зірка не розсекретила, проте зазначила, що це житло приноситиме їм дохід - його пара збирається здавати.

"Моя мама нам подарувала квартиру. Це 60 квадратів, новобудова. Там повністю вже є ремонт, вона вже здана. Ми поки що просто з неї зароблятимемо гроші", – поділилися співачка.

Варто зазначити, що зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин повідомили про те, що збираються одружитися ще восени 2021 року. Тоді Сашко зробив дуже романтичну пропозицію, влаштувавши байкерську тусовку.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну пара довго відкладала своє одруження. У результаті вони одружилися 25 вересня 2022 року.

Нагадаємо, Анна Трінчер перед весіллям блиснула пружними принадами, відео.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.

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