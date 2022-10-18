Украинская певица Анна Тринчер, которая меньше месяца назад вышла замуж за блогера Александра Волошина, рассказала о самом дорогом подарке, который они получили на свадьбу. Не стала она ничего скрывать об этом и была максимально откровенная в интервью для программы "Слава+Таня".

Как рассказала блоггер и певица, самый дорогой подарок молодожены получили от мамы Анны Тринчер – это квартира в новостройке. Цену звезда не рассекретила, однако отметила, что это жилье будет приносить им доход - его пара собирается сдавать.

"Моя мама нам подарила квартиру. Это 60 квадратов, новостройка. Там полностью уже есть ремонт, она уже сдана. Мы пока просто с нее теперь будем зарабатывать деньги", – поделились певица.

Стоит отметить, что звезда сериала "Школа" Анна Тринчер и блогер Александр Волошин сообщили о том, что собираются жениться еще осенью 2021 года. Тогда Саша сделал очень романтическое предложение, устроив байкерскую тусовку.

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину пара долго откладывала свою женитьбу. В итоге они поженились 25 сентября 2022 года.

Напомним, Анна Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Анна Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.