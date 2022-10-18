Співак Коля Серга додав, що "Культурний десант" не мав із собою потрібного спорядження, але у них було величезне бажання все виправити.

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Культурного десанту" Коля Серга разом із військовими побував у звільненому Куп'янську на Харківщині. Раніше на знаках при в'їзді та виїзді з міста значився неправильний напис, який співак разом із військовими поспішили виправити. Фото результату зірка травел-шоу "Орел і Решка" поділився на своїй сторінці у Instagram .

За нормами української мови апостроф завжди був у назві міста Куп'янськ. А от у знаках, розташованих на в'їзді та виїзді, його не було, бо Коля Серга разом із українськими захисниками виправили це непорозуміння.

"Населений пункт, який так непросто повертався додому, за який так сміливо гинули українські захисники - не може називатися КупЯнском. Крихітна галочка апострофа перетворилася на важливий кордон між цивілізованим світом і росією", - написав Коля Серга.

Співак додав, що "Культурний десант" не мав із собою потрібного спорядження, щоб виправити написи на семиметрових стелах, однак був ентузіазм і бажання назавжди позбутися всього російського в місті.

"Нам це було важливо. І мешканцям цього прекрасного міста теж. "Куп'янськ" вдома. Під захистом закону та правопису. Проїжджатимете – зверніть увагу. Це не дрібниця. А сакральний знак. Оберіг!" – підкреслив Коля Серга .

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