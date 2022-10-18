Певец Коля Серга добавил, что у "Культурного десанта" не было с собой нужного снаряжения, но у них было огромное желание все исправить.

Как сообщает Politeka.net, участник "Культурного десанта" Коля Серга вместе с военными побывал в освобожденном Купянске на Харьковщине. Ранее на знаках при въезде и выезде из города значилась неправильная надпись, которую певец вместе с военными поспешили исправить. Фото результата звезда травел-шоу "Орел и Решка" поделился на своей странице в Instagram.

По нормам украинского языка апостроф всегда был в названии города Купянск. А вот в знаках, расположенных на въезде и выезде, его не было, потому Коля Серга вместе с украинскими защитниками исправили это недоразумение.

"Населённый пункт, который так непросто возвращался домой, за который так смело погибали украинские защитники – не может называться КупЯнСком. Крохотная галочка апострофа превратилась в важную границу между цивилизованным миром и россией", – написал Коля Серга.

Певец добавил, что у "Культурного десанта" не было с собой нужного снаряжения, чтобы исправить надписи на семиметровых стелах, однако был энтузиазм и желания навсегда избавиться от всего российского в городе.

"Нам это было важно. И жителям этого прекрасного города тоже. "Куп‘янськ " дома. Под защитой закона и правописания. Будете проезжать – обратите внимание. Это не мелочь. А сакральный знак. Оберег!" – подчеркнул Коля Серга.

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