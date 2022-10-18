Ксенія Мішина запитала своїх підписників, чи варто їй погоджуватися на побачення з таємничим романтиком, який влаштував їй такий сюрприз.

Як повідомляє Politeka.net, актриса Ксенія Мішина отримала розкішний та романтичний подарунок, якого не очікувала отримати. Знаменитість показала, яким несподіваним подарунком її вразили. Як розповіла актриса підписникам у Instagram, вона й сама не знала, від кого подарунок.

Коли Ксенія Мішина зайшла на паркінг, та просто не впізнала свого автомобіля. Він був обклеєний квітами. Також на авто красувалися червоні повітряні кульки у формі сердець, а ще на актрису чекав букет розкішних троянд і іграшковий ведмедик.

Незнайомець залишив записку, в якій запросив Ксенію на побачення цього четверга, а також суворо заборонив знаменитості знімати квіти з авто.

Втім, квіти довелося зняти з авто. Актрису зупинила поліція та попросила це зробити. Квіти заважали іншим автомобілям.

"Мене зупинила поліція і сказала, щоб я все це зняла, тому що все це летить на авто позаду мене. Я не розумію чому? Ну і що? Ну летить... Просто квіточка прилетіла, це ж прикольно... Просто заздрять", - зазначила актриса.

Ксенія Мішина запитала своїх підписників, чи варто їй погоджуватися на побачення з таємничим романтиком, який влаштував їй такий сюрприз. Крім того, актриса пообіцяла розповісти подробиці, якщо все ж таки зважиться на побачення.

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