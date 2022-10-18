Як повідомляє Politeka.net, актриса Ксенія Мішина отримала розкішний та романтичний подарунок, якого не очікувала отримати. Знаменитість показала, яким несподіваним подарунком її вразили. Як розповіла актриса підписникам у Instagram, вона й сама не знала, від кого подарунок.
Коли Ксенія Мішина зайшла на паркінг, та просто не впізнала свого автомобіля. Він був обклеєний квітами. Також на авто красувалися червоні повітряні кульки у формі сердець, а ще на актрису чекав букет розкішних троянд і іграшковий ведмедик.
Незнайомець залишив записку, в якій запросив Ксенію на побачення цього четверга, а також суворо заборонив знаменитості знімати квіти з авто.
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Втім, квіти довелося зняти з авто. Актрису зупинила поліція та попросила це зробити. Квіти заважали іншим автомобілям.
"Мене зупинила поліція і сказала, щоб я все це зняла, тому що все це летить на авто позаду мене. Я не розумію чому? Ну і що? Ну летить... Просто квіточка прилетіла, це ж прикольно... Просто заздрять", - зазначила актриса.
Ксенія Мішина запитала своїх підписників, чи варто їй погоджуватися на побачення з таємничим романтиком, який влаштував їй такий сюрприз. Крім того, актриса пообіцяла розповісти подробиці, якщо все ж таки зважиться на побачення.
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