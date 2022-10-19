Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко показала себе і розповіла про своє побачення, яке запланувала не зі своїм хлопцем.

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але там вона поступилася перемогою Ганні Богдан. Парочка після проекту пройшла більше року, але після початку війни не змогла зберегти відносини. А Юлія стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. І Бельченко намагається постійно радувати новим контентом фанів, поділяючись кадрами зі свого життя.

А цього разу Юлія поділилася селфі, де позувала в топіці перед дзеркалом.

"Привіт. Сьогодні ввечері йду на побачення на даху. Але не зі своїм хлопцем", - написала Юлія, інтригуючи фанів.

"Є варіанти, з ким?", - Запитала Бельченко, звертаючись до фанатів.

Після цього Юлія показала, як їде в автомобілі містом, готуючись до заходу.

"Їду на побачення на даху", - написала блогерка у сторіс.

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