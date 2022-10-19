Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там она уступила победу Анне Богдан. Парочка после проекта провстречалась больше года, но после начала войны не смогла сохранить отношения. А Юлия стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И Бельченко старается постоянно радовать новым контентов фанов, делясь кадрами из своей жизни.
А в этот раз Юлия поделилась селфи, где позировала в топике перед зеркалом.
"Привет. Сегодня вечером иду на свидание на крыше. Но не со своим парнем", - написала Юлия, интригуя фанов.
"Есть варианты, с кем?", - спросила Бельченко, обращаясь к фанатам.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Продолжают врать": что скрывают о катастрофе российского самолета в жилом квартале, новые кадры
"До конца октября": в Минобороны раскрыли, какую цель Кремль поставил перед оккупантами
Ким Кардашьян в серебряном платье честно показала, ради чего усердно худела: "Зачем же так затягивать"
"Началась вторая сложная фаза": украинцев предупредили о возможной мобилизации
После этого Юлия показала, как едет в автомобиле по городу, готовясь к мероприятию.
"Еду на свидание на крыше", - написала блогерка в сторис.
Напомним, финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" рассказала, как ее парень из Италии попал под обстрелы в Киеве
А еще Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" оказалась в Киеве во время обстрелов россиян
Также Politeka сообщала, что финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" обескуражила внешним видом на улице, кадры