Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" Бельченко показала себя и рассказала о своем свидании, которое запланировала не со своим парнем.

Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось дойти до финала, но там она уступила победу Анне Богдан. Парочка после проекта провстречалась больше года, но после начала войны не смогла сохранить отношения. А Юлия стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. И Бельченко старается постоянно радовать новым контентов фанов, делясь кадрами из своей жизни.

А в этот раз Юлия поделилась селфи, где позировала в топике перед зеркалом.

"Привет. Сегодня вечером иду на свидание на крыше. Но не со своим парнем", - написала Юлия, интригуя фанов.

"Есть варианты, с кем?", - спросила Бельченко, обращаясь к фанатам.

После этого Юлия показала, как едет в автомобиле по городу, готовясь к мероприятию.

"Еду на свидание на крыше", - написала блогерка в сторис.

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