Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який нещодавно їздив за кордон, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайне фото, а підпис до нього поділився спостереженням в українському сегменті ютуба.

Як видно, на новій фотографії Олександр знятий у цікавому ракурсі, сидячи на капоті автомобілі. Цікаво, що знімок практично весь чорно-білий, проте сам автомобіль оформлений у кольорах українського прапора – він синьо-жовтий. А Сашко з'явився на фото у коротких шортах та світлій футболці з принтом.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Ви бачите як розквітає український YouTube? Кайфую від усього, що відбувається: волонтери про волонтерів, солов‘їне шоу, фрази, купа імпровізаційних, ну Золкін. Що ще не згадав?Це все дуже! Схожий період був з музикою, Монатік, Онука і потім майже кожен хто з’являвся знав, що робе… Гадаю така трансформація буде і в кіно, згодом. Тому що творчі усі - люди, президент, країна та власник цього авто".

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