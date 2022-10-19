Український артист та продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про біду, яка з ним сталася.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) – відомий український артист та продюсер. Зірка ще до війни виїхав з України з дружиною Настею Каменською і більше 6 місяців не повертався назад. Але зрештою Потап знайшов у собі сили приїхати до України слідом за Настею Каменським. При цьому зірка заявив, що весь цей час він нібито перебував у теробороні та навіть показав довідку, через що його ще більше захейтіли українці.

А останнім часом Потап зник із свого блогу Інстаграм. Як виявилося. Олексій потрапив під блок сторінки через активне висвітлення війни в Україні. Про це Потапенко повідомив у своєму Тікток.

"Шлях додому" на всіх платформах, Instagram заблокував сторінку через висвітлення подій в Україні без прикрас, підтримайте всіх українців, особливо тих, хто в окупації, вони знайдуть свій Шлях Додому!" - написав Потап у своєму блозі.

Нагадаємо, учасниця Голосу країни-12 із команди Потапа розповіла про життя в окупації.

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер несподівано заспівала з Позитивом, який пішов від Потапа.

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