Украинский артист и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о беде, которая с ним произошла.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский артист и продюсер. Звезда еще до войны уехал из Украины с женой Настей Каменских и более 6 месяцев не возвращался обратно. Но в конечном итоге Потап нашел в себе силы приехать в Украину в след за Настей Каменских. При этом звезда заявил, что все это время он якобы состоял в теробороне и даже показал справку, из-за чего его еще больше захейтили украинцы.

А в последнее время Потап исчез из своего блога Инстаграм. Как оказалось. Алексей попал под блок странички из-за активного освещения войны в Украине. Об этом Потапенко сообщил в своем ТикТок.

"Путь домой" на всех платформах, Instagram заблокировал страницу из-за освещения событий в Украине без украшений, поддержите всех украинцев, особенно тех, кто в оккупации, они найдут свой Путь Домой!", - написал Потап в своем блоге.

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