Як пише Politeka.net , Ліда Лі – відома українська співачка, яка була бек вокалісткою Дмитра Монатика. Після цього артистка пішла на талант-шоу, а згодом Дмитро вирішив продюсувати співачку. Довга співпраця зірок не тривала і стало відомо, що Ліда тепер самостійно займається своєю кар'єрою. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася відео, де прибила тапкою путіна.
"Створено виключно з сатиричною метою на істеричному настрої…", - написала Ліда Лі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"До кінця жовтня": в Міноборони розкрили, яку мету Кремль поставив перед окупантами
Полякова переспівала "Королеву ночі" українською, нарвавшись на жорстку критику: "Переобута лицемірка..."
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
"Так їх тарганів", "Крута реклама тапочок вийшла", "Якби так можна було", "Руки помийте", "Лідусь, це можна дивитися вічно", "Раз 10 переглянула", "Чому тільки з сатиричною метою? Візуалізація – непоганий метод реалізації мрій", "Набрид гидкий тарган-дідуган. Капцем його нафік!!!!".
Нагадаємо, екс-підопічна Монатика Ліда Лі у вузькому комбінезоні поділилася секретами
А ще Politeka повідомляла, що а зачіска та сама: екс-підопічна Монатика Ліда Лі показала, як виглядала до популярності
Також Politeka писала, що екс-підопічна Монатика Ліда Лі у важливий день звернулася за допомогою