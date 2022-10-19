Як пише Politeka.net , Ліда Лі – відома українська співачка, яка була бек вокалісткою Дмитра Монатика. Після цього артистка пішла на талант-шоу, а згодом Дмитро вирішив продюсувати співачку. Довга співпраця зірок не тривала і стало відомо, що Ліда тепер самостійно займається своєю кар'єрою. Не забуває співачка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася відео, де прибила тапкою путіна.

"Створено виключно з сатиричною метою на істеричному настрої…", - написала Ліда Лі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так їх тарганів", "Крута реклама тапочок вийшла", "Якби так можна було", "Руки помийте", "Лідусь, це можна дивитися вічно", "Раз 10 переглянула", "Чому тільки з сатиричною метою? Візуалізація – непоганий метод реалізації мрій", "Набрид гидкий тарган-дідуган. Капцем його нафік!!!!".

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