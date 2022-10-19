Как пишет Politeka.net, Лида Ли - известная украинская певица, которая была бэк вокалисткой Дмитрия Монатика. После этого артистка пошла на талант-шоу, а чуть позже Дмитрий решил продюсировать певицу. Долго сотрудничество звезд не продлилось и стало известно, что Лида теперь самостоятельно занимается своей карьерой. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась видео, где прибила тапком путина.

"Создано исключительно в сатирических целях на истерическом настроении…", - написала Лида Ли.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так их тараканов", "Крутая реклама тапочек вышла", "Если бы так можно было", "Руки помойте", "Лидуся, это можно смотреть вечно", "Раз 10 пересмотрела", "Почему только в сатирических целях? Визуализация – неплохой метод реализации мечт", "Надоел гадкий таракан-дедуган. Капцем его нафик!!!!".

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли в узком комбинезоне поделилась секретами

А еще Politeka сообщала, что а прическа та же: экс-подопечная Монатика Лида Ли показала, как выглядела до популярности

Также Politeka писала, что экс-подопечная Монатика Лида Ли в важный для себя день обратилась за помощью



