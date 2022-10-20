Про те, що між Потапом і Поляковою щось прострилює помітила навіть Надя Дорофєєва, яка теж, нагадаємо, стала одним з тренерів «Голосу країни».
Коментуючи ці чутки, Полякова нагадала, що у Потапа є дружина, а в неї чоловік.
«Ну хай говорять! В мене така кристально чиста репутація, що Льші вже можна її трошки підпортити», - пошуткувала Полякова, підморгнувши на камеру.
Нагадаємо, Полякова з 2004 року у шлюбі з бізнесменом на ім’я Вадим. Між ними 15-річна різниця у віці.
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Артистка в одному з інтерв'ю згадувала, що на ранній стадії відносин вона показувала свій "буйний" характер, влаштовувала істерики та била посуд.
Після повномасштабного вторгнення россії в Україну Полякова хотіла вивезти чоловіка за кордон.
За словами артистки, вона планувала використати свою популярність та зірковість перед прикордонниками, хоча чоловік Вадим і не збирався виїжджати з України.
"Мій чоловік і не збирався їхати, але ми коли під'їхали до кордону, я подумала: може, зараз скористаюся своєю зірковістю. Я підійшла і запитала: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей". Плакала. Мене обійняли, погладили по голові і відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися", — зізналася 43-річна українська співачка.
Нагадаємо, Полякова розповіла, яким чоловікам надає перевагу.
Крім того, повідомлялося, що дочка Полякової вирішила зізнатися, що палить.
Також Politeka.net писала, що Полякова переспівала "Королеву ночі" українською.