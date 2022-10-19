Відома українська співачка Оля Полякова, яка стала тренером в проекті «Голос країни» чесно розповіла, з якими проблемами їй доводилось стикатись у своїй співочій кар’єрі.

Як виявилося, зірці довгий час доводилося лікувати голосові зв’язки.

«Я вам чесно скажу, в мене вже десять років, як, навіть якщо в мене ангіна – я йду і співаю. Томущо немає цієї психосоматики. Але років до тридцяти, дорогеньки мої, ялікувала зв’язки кожен день. А це була психосоматика, я боялася співати. І з того момента, як я перестала боятися співати, мій голос звучить завжди», - запевнила Полякова.

Співачка також розповіла один з секретів успіху на шоу «Голос країни».

«Я розумію, що робиться з нашими учасниками, вони дуже хвилюються. Хто опанує своє хвилювання, той виграє», - пояснила артистка.

Нагадаємо, після закінчення музичної школи за класом фортепіано Полякова закінчила з червоним дипломом Вінницьке музичне училище культури та мистецтв ім. М. Д. Леонтовича за класом хорового диригування.

Також Полякова є випускницею Київського національного університету культури за класом естрадного вокалу. Має діапазон голосу три октави.

Нагадаємо, Полякова також розповіла про труднощі на "Голосі країни".

Крім того, повідомлялося, що дочка Полякової вирішила зізнатися, що палить.

Також Politeka.net писала, що Полякова переспівала "Королеву ночі" українською.