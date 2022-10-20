Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян – успішна американська модель та блогер, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про себе. Також Кім вважає за краще робити акценти у своїх образах не лише на прикрасах, а й на зачісках.

Кім встигла змінити зачіску більше десятка разів і не зупиняється на певному кольорі. Тому її зміни стилю завжди привертають увагу. На відпочинку з друзями Кардаш'ян сяяла у швидкому вбранні та досить простим стилем підкорила шанувальників.

"Друзі назавжди!" – написала Кім під кадрами.

У мережі відреагували на посаду Інстаграм-моделі:

«Люблю це 🖤; Люблю тебе. ❤️; мені здалося, ніби вона без волосся; навіть лисою була б гарна 🔥; офіційний строгий стиль; Привіт із Каліфорнії 💋; 🤍💋🤍 Одержимий цим стилем; Вона перетворюється на велику леді-бос».

Також Кім встигає відвідати модні покази і нещодавно хвалилася образом Мерилін Монро.

Кім Кардаш'ян, яка пофарбувалась у блондинку заради привернення уваги, постала у нетиповому для себе діловому стилі. У чорному топі, із зав'язаними локонами та без яскравого макіяжу Кім змогла здивувати фанатів.

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