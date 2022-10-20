Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о себе. Также Ким предпочитает делать акценты в своих образах не только на украшениях, но и на прическах.

Ким успела сменить прическу более десятка раз и не останавливается на каком-то конкретном цвете. Поэтому ее смены стиля всегда привлекают внимание. На отдыхе с друзьями Кардашьян блистала в скоромном наряде и довольно простым стилем покорила поклонников.

«Друзья навсегда!» - написала Ким под кадрами.

В сети отреагировали на пост Инстаграм-модели:

«Люблю это 🖤; Люблю тебя. ❤️; мне показалось, будто она без волос; даже лысой была бы хороша 🔥; официальный строгий стиль; Привет из Калифорнии 💋; 🤍💋🤍 Одержимыйэтим стилем; Она превращается в большую леди-босс».

Также Ким успевает посетить модные показы и недавно хвасталась образом Мэрилин Монро.

Ким Кардашьян, которая выкрасилась в блондинку ради привлечения внимания, предстала в нетипичном для себя деловом стиле. В черном топе, с завязанными локонами и без яркого макияжа Ким смогла удивить фанатов.

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