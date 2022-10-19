Згадав Анатолій Анатоліч також про Софію Стужук та українок мовчунок Регіну Тодоренку, Жанну Бадоєву та Анну Седакову.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Анатолій Анатолич вирішив висловитися з приводу скандально відомої блогерки Софії Стужук і заявив, що особисто сприятиме тому, щоб вона не повернулася до країни. Не оминув він стороною і зрадниць Регіну Тодоренко, Жанну Бадоєву та Ганну Седакову. Пост про це він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У своїх сториз Анатолій Анатоліч відреагував на недавню заяву Софії про те, що ракетний обстріл України минулого тижня був наслідком "енергоінформаційних структур", які повернулися українцям за вибух на Кримському мосту.

Згадав він також про українок мовчунь Регіну Тодоренка, Жанну Бадоєву та Анну Седакову.

"Якщо Софія Стужук, Регіна Тодоренко, Жанна Бадоєва, Анна Седакова, якщо хтось із цього мотлоху вирішить повернутися в Україну після нашої перемоги, я особисто робитиму все, щоб вони покинули якнайшвидше цю країну. Я вам зараз офіційно про це заявляю. Можете їм передати це миле відео біля київських дерев", - заявив Анатолій Анатоліч.

Також шоумен поскаржився на те, що не стояв поряд із людьми з плакатами, коли вони ігнорували концерти Басти в Україні. Він про це пошкодував і надалі не допустить такого.

Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатолій згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

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