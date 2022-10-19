Вспомнил Анатолий Анатолич также об Софии Стужук и украинках молчуньях Регине Тодоренко, Жанне Бадоевой и Анне Седаковой.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий Анатолий Анатолич решил высказаться по поводу скандально известной блогерши Софии Стужук и заявил, что лично поспособствует тому, чтобы она не вернулась в страну. Не обошел он стороной и предательниц Регину Тодоренко, Жанну Бадоеву и Анну Седаковую. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Instagram.

В своих сториз Анатолий Анатолич отреагировал на недавнее заявление Софии о том, что ракетные обстрелы Украины на прошлой неделе были последствиями "энерго информационных структур", вернувшихся украинцам за взрыв Крымского моста.

Вспомнил он также об украинках молчуньях Регине Тодоренко, Жанне Бадоевой и Анне Седаковой.

"Если София Стужук, Регина Тодоренко, Жанна Бадоева, Анна Седакова, если кто-то из этого хлама решит вернуться в Украину после нашей победы, я буду лично делать все, чтобы они покинули как можно скорее эту страну. Я вам сейчас официально об этом заявляю. Можете им передать это милое видео у киевских деревьев", — заявил Анатолий Анатолич.

Также шоумен посетовал на то, что не стоял рядом с людьми с плакатами, когда они игнорировали концерты Басты в Украине. Он об этом пожалел и впредь не допустит такого.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.



