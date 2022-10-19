Слава Камінська серйозно зганьбилася в мережі через свою поведінку та висловлювання.

Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", яка всіма способами намагається привернути увагу та підтримувати популярність. Проте різкі висловлювання, неоднозначні відео та скандали лише розчаровують фанатів у мережі.

"Не зрозуміють!" – гордо заявила Камінська під скандальним кліпом, на якому співає Моргенштерн.

У мережі відразу дуже жорстко взяли в облогу скандальну поведінку Камінської:

«Я б таку х...ю не слухала... і не раджу псувати музичний смак з дитинства...; Розумію все. Поплавило, погано, кукуха полетіла через обставини. Ми майже всі такі. Але навіщо виставляти цього моргенчмоня?; Славу Попаяло, і це факт. Маючи безліч фанатів, опуститися до рівня дно, це також треба мати талант. І найголовніше, опустилася без можливості підвестися. Прокиньтеся вже, Славо; Це вже дно...; Боже яке ти стало скінчено... позорище України!».

"А ще все дно, крім дна. Камінська збожеволіла, має право, як і кожен з нас) Ми всі в одному місці (я вибачаюсь) Війна!!! Вона нікого не пощадила!!!! співачка недоспівачка, ну чи провідниця, навіть якщо їй трохи за 30.

А до чого цей СЮР? А до того, що коли ти просиш про допомогу (я не про донатів на ЗСУ), а просто у тебе тече дах)))) і навіть на велосипеді 🤣 До тебе приходить тільки РОЗУМІННЯ ти нах нікому не потрібен, крім своїх дітей" - додала Саліванчук.

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