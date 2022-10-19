Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая всеми способами пытается привлечь внимание и поддерживать популярность. Однако резкие высказывания, неоднозначные видео и скандалы только разочаровывают фанатов в сети.

«Не поймут!» - гордо заявила Каминская под скандальным клипом, на котором поет Моргенштерн.

В сети сразу очень жестко осадили скандальное поведение Каминской:

«Я бы такую ​​х...ю не слушала... и не советую портить музыкальный вкус с детства...; Понимаю все. Поплавило, плохо, кукуха улетела из-за обстоятельств. Мы почти все такие. Но зачем выставлять этого моргенчмоня?; Славу Попаяло, и это факт. Имея множество фанатов, опуститься до уровня дно, это тоже надо иметь талант. И самое главное, опустилась без возможности подняться. Очнитесь уже, Слава; Это уже дно...; Боже какое ты стало кончено... позорище Украины!».

"А ещё всё дно , кроме дна. Каминская сошла с ума , имеет право , как и каждый из нас ) Мы все в одном месте (я извиняюсь) Война !!! Она никого не пощадила !!!! Кто бы ты ни был ) певица недопевица , ну или проводница, даже если ей немного за 30.

А к чему этот СЮР? А к тому, что когда ты просишь о помощи ( я не о донатах на ЗСУ), а просто у тебя течёт крыша )))) и даже на велосипеде 🤣 К тебе приходит только ПОНИМАНИЕ ты нах никому не нужен, кроме своих детей" - добавила Саливанчук.

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