Популярна співачка з українським корінням Ані Лорак, яка навіть через багато місяців після початку повномасштабної війни не висловила своєї громадянської позиції, поділилася у своєму Instagram кадрами з нового кліпу. Не дивно, що нова пісня артистки-запроданки російською мовою називається "Лабиринт". Так говорить хештег, який вона залишила у підписі до публікації разом із датою прем'єри.

Варто зазначити, що Лорак продовжує експериментувати з образами і в новому кліпі її можна буде побачити з дуже довгим хвилястим волоссям і у відвертому образі. І якщо російські фанати зірки в коментарях тріумфують від новини про новий кліп, то українці продовжують висловлювати свою думку про співачку та її мовчання про війну.

"Шаболда російська", "У тури Європою не пустили, так грошей немає на перукаря?", "І начхати вам, що в Україні війна. Як тільки земля тримає таких людей", "Розчарування всієї України, ніколи не пробачимо мовчання про війну. Ми мирна країна, нам чуже не потрібно, свого не віддамо!", "Ані Лорак зрадила Україну", - пишуть у коментарях.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що концерти скандальної співачки Ані Лорак у Німеччині та Чехії офіційно скасували. Запроданка мала виступити з туром "The Best" у цих країнах з 21 жовтня по 3 листопада. Втім, тепер на сайтах продажу квитків на захід зазначається, що концерти переносяться на 2023 рік.

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