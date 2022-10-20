Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" Бельченко емоційно розповіла про життя у Києві.

Як пише Politeka.net , Юлія "Зайчик" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком, вона йшла з проекту і потім знову поверталася у фіналі. Завдяки частим висловлюванням та фото дівчині вдалося запам'ятатися.

Зараз за життям Юлії спостерігає чимало людей, тому вона намагається якнайчастіше показувати свої образи, висловлюватися про будні і не боїться дивувати.

«Таке відчуття, що ззаду мене намальовано картинку. Але немає! Це столиця наших сердець без фільтрів 🤩 Місто, в якому я народилася і виросла. Мій рідний Київ❤️ А яке ваше рідне місто?» – ділиться Юлія під атмосферним постом в Інстаграм.

У мережі відреагували на зауваження дівчини:

«Харків ❤️; Місто Торецьк Донецької області 🇺🇦; Ви так схожі на героїню турецького серіалу "Постукай у мої двері"; Моя маленька, але затишна Полтава; Люблю всю Україну, але найрідніший Львів 🤎; Краса ❤️ Харків😍; Київ❤️ Моє місто, Боже яке воно красиве🥰 і ти Юличка дуже красива😘».

Раніше Юлія поділилася селфі, де позувала в топіці перед дзеркалом.

"Привіт. Сьогодні ввечері йду на побачення на даху. Але не зі своїм хлопцем", - написала Юлія, інтригуючи фанів.

"Є варіанти, з ким?", - Запитала Бельченко, звертаючись до фанатів.

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