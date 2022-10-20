Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, она уходила из проекта и потом снова возвращалась в финале. Благодаря частым высказываниям и фото девушке удалось запомниться.

Сейчас за жизнью Юлии наблюдают довольно многие, поэтому она старается как можно чаще показывать свои образы, высказываться о буднях и не боится удивлять.

«Такое ощущение, что сзади меня нарисована картинка. Но нет! Это столица наших сердец без фильтров 🤩 Город в котором я родилась и выросла. Мой родной Киев❤️ А какой ваш родной город?» - делится Юлия под атмосферным постом в Инстаграм.

В сети отреагировали на замечания девушки:

«Харьков ❤️; Город Торецк Донецкой области 🇺🇦; Вы так похожи на героиню турецкого сериала "Постукай в мою дверь"; Моя маленькая, но уютная Полтава; Люблю всю Украину, но самый родной Львов 🤎; Красота❤️ Харьков😍; Киев❤️ Мой город, Боже какой он красивый🥰 и ты Юличка очень красивая😘».

Ранее Юлия поделилась селфи, где позировала в топике перед зеркалом.

"Привет. Сегодня вечером иду на свидание на крыше. Но не со своим парнем", - написала Юлия, интригуя фанов.

"Есть варианты, с кем?", - спросила Бельченко, обращаясь к фанатам.

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