Як повідомляє Politeka.net , російські окупанти 19 жовтня вкотре атакували українські міста ракетами. Втім, навіть наші хмари показують, куди йти ворожим ракетам.
Зокрема, знаменитий український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав на своїй сторінці у Instagram знакове фото незвичайного природного явища.
У мережі поширилося фото цікавої хмарини на небі в Україні. Його опублікувало і наше Міністерство оборони. І навіть телеведучий Юрій Горбунов не зміг стриматись та показав його.
У кадрі можна побачити, як 19 жовтня під час ракетної атаки росіян у небі над Україною хмара з'явилася у вигляді непристойного жесту – середнього пальця. Таким чином, це вкотре натякає на те, що ворожі ракети підуть за російським кораблем.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Заборона на виїзд, прослушка телефонів і не тільки: що потрібно знати про "воєнний стан" путіна
"Те, що потрапляє в пресу - це дрібниці з того, що ми знаємо": в Кремлі почали ділити владу
Українцям розповіли про просування ЗСУ на півдні: "До Херсона вже близько, але..."
Широкий набір заходів: як Іран поплатиться за передачу дронів-камікадзе росії
"Після запуску російських ракет по Україні небо саме відповідає московитам!", - підписав фото Юрій Горбунов.
У коментарях українці з гумором зазначили, що навіть небо за Україну та проти російських окупантів: "Навіть небо за нас, смерть ворогам", "Яка ж краса", "Разом ми сила запам'ятайте це, окупанти", " Ви будете вражені тим, що каже відьма", "Без слів, у саме серце".
Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.
Як повідомляла Politeka, росіяни вкрали в українців культову фразу, Горбунов показав доказ.
Також Politeka писала, Горбунов у всій красі показав тупість мобілізованих російських вояк.