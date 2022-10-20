У мережі поширилося фото цікавої хмарини на небі в Україні - її навіть поширив телеведучий Юрій Горбунов.

Як повідомляє Politeka.net , російські окупанти 19 жовтня вкотре атакували українські міста ракетами. Втім, навіть наші хмари показують, куди йти ворожим ракетам.

Зокрема, знаменитий український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав на своїй сторінці у Instagram знакове фото незвичайного природного явища.

У мережі поширилося фото цікавої хмарини на небі в Україні. Його опублікувало і наше Міністерство оборони. І навіть телеведучий Юрій Горбунов не зміг стриматись та показав його.

У кадрі можна побачити, як 19 жовтня під час ракетної атаки росіян у небі над Україною хмара з'явилася у вигляді непристойного жесту – середнього пальця. Таким чином, це вкотре натякає на те, що ворожі ракети підуть за російським кораблем.

"Після запуску російських ракет по Україні небо саме відповідає московитам!", - підписав фото Юрій Горбунов.

У коментарях українці з гумором зазначили, що навіть небо за Україну та проти російських окупантів: "Навіть небо за нас, смерть ворогам", "Яка ж краса", "Разом ми сила запам'ятайте це, окупанти", " Ви будете вражені тим, що каже відьма", "Без слів, у саме серце".

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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