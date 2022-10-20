Как сообщает Politeka.net, российские оккупанты 19 октября в очередной раз атаковали украинские города ракетами. Впрочем, даже наши облака показывают, куда идти вражеским ракетам.
В частности, знаменитый украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал на своей странице в Instagram знаковое фото необычного природного явления.
В сети распространилось фото интересного облачка на небе в Украине. Его опубликовало и наше Министерство обороны. И даже телеведущий Юрий Горбунов не смог сдержаться и показал его.
В кадре можно увидеть, как 19 октября во время ракетной атаки россиян в небе над Украиной облачко появилось в виде непристойного жеста – среднего пальца. Таким образом, это в очередной раз намекает на то, что вражеские ракеты последуют за российским кораблем.
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"После запуска российских ракет по Украине, небо само намекает московитам!", - подписал фото Юрий Горбунов.
В комментариях украинцы с юмором отметили, что даже небо за Украину и против российских оккупантов: "Даже небо за нас, смерть врагам", "Какая же красота", "Вместе мы сила запомните это, оккупанты", "Вы будете поражены тем, что говорит ведьма", "Без слов, в самое сердце".
Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.
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